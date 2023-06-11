مران خفيف للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الوداد

خاض نادي الأهلي مرانا بدنيا في فندق الإقامة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق ضمن التحضيرات الفريق لمواجهة الوداد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد اليوم الأحد على ملعب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين على المستوى البدني والطبي قبل مواجهة الفريق.

ويعقد مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

وتتحرك حافلة الأهلي في تمام الساعة الثامنة من فنقد الإقامة للتوجه لملعب محمد الخامس تمهيدا لخوض المباراة.

ويخوض الأهلي المباراة بالزي الأحمر الكامل كما أسفر الاجتماع الفني بينما يلعب الوداد بزيه الأبيض بالكامل.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الأهلي على الوداد في استاد القاهرة بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويلعب الأهلي النهائي الرابع على التوالي في دوري أبطال إفريقيا والثاني على التوالي ضد الوداد.

الوداد هو حامل اللقب بعد أن فاز على الأهلي في المباراة النهائية بالموسم الماضي بهدفين دون مقابل في نهائي أقيم من مباراة واحدة في المغرب.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب برصيد 10 مرات.