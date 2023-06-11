أونانا: مستقبلي؟ سأقبل أي قرار يتخذه إنتر

الأحد، 11 يونيو 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

أندري أونانا - إنتر

شدد أندري أونانا حارس مرمى إنتر على تقبله لأي قرار سيتخذه ناديه حول مستقبله مع الفريق.

وخسر إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.

وقال أونانا للصحفيين عقب المباراة: "لقد لعبنا مباراة رائعة ولكن كنا غير محظوظين لأننا أهدرنا فرص لأهداف محققة وعندما لا تسجل لا تفوز".

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وتابع "أنا سعيد بالتضحية التي أظهرها الفريق والمجهود الذي بذلناه وإذا عملنا بمثل تلك الطريقة سنعود لنفس المستوى وفي المرة المقبلة سنفوز".

وأضاف "مستقبلي؟ أنا سعيد مع إنتر ولكن على المستوى الاحترافي لا تعرف ما قد يحدث، أنا متاح لإنتر وهم من سيقررون وأنا سأقبل قرارهم أي كان لأنني سعيد هنا".

وانضم أونانا لإنتر في بداية الموسم الحالي قادما من أياكس في صفقة انتقال حر.

الحارس الكاميروني صاحب الـ 27 عاما شارك مع إنتر في 41 مباراة وخلالهم حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة واستقبل 36 هدفا.

أندري أونانا إنتر دوري أبطال أوروبا
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