مران الزمالك - انتظام مصطفى شلبي.. وتعليمات خاصة لـ شيكابالا

استئنف فريق الزمالك تدريباته اليومية صباح اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي بـ 100 عقبة.

وانتظم مصطفى شلبي في مران اليوم بعد أن حصل على راحة من مران الأمس بسبب تعرضه لإجهاد عضلي.

وشهد المران حضور محمود حمدي "الونش" الذي حضر بالكامل وحرص على تحية زملائه في الفريق.

الونش كان قد سافر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأعطى خوان كارلوس أوسوريو تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بخصوص مجموعة من الأدوار الإضافية لتنفيذها داخل الملعب بجانب بعض الأمور الأخرى للتعامل مع المنافس حال فقدان الكرة.

وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم وشرح بعض الأفكار والجمل الفنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 23 يونيو المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.