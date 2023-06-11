دي بروين: الآن حان وقت الاحتفال

الأحد، 11 يونيو 2023 - 00:59

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

عبر كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه بدوري أبطال أوروبا رغم الصعوبات التي واجهتهم طوال الموسم.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر ميلان في نهائي البطولة الذي أقيمت في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا بهدف دون رد.

ليكمل مانشستر سيتي الثلاثية هذا الموسم بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال دي بروين عبر قناة بي تي سبورت عقب المباراة: "مر علينا شهرين في غاية الصعوبة، واجهت الكثير من المشاكل في أوتار الركبة وتغيبت عن الفريق في عدة مباريات".

وأضاف "اليوم كنا جيدين بما فيه الكفاية وفزنا بدوري الأبطال، وعملنا لفترة طويلة من أجل تحقيق هذا، إنه أمر مذهل".

وأكمل "لم نخسر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والنهائي لم يكن المباراة الأفضل لنا ولكن حان الآن وقت الاحتفال".

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