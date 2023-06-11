ستونز: الاحتفال بدوري الأبطال؟ سنبدأ بتحليل المنشطات

أبدى جون ستونز مدافع مانشستر سيتي سعادته عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقال ستونز في تصريحاته لـ بي تي سبورت عقب المباراة: "كان هذا ما نفتقده. أشعر بالسعادة لكوني جزءا من هذا الفريق وكتابة تاريخه".

وأضاف "نحن ثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية. والثلاثيتان مميزتان بالطبع ولكل واحدة حقبتها. أنا أمنع الكلمات من التدفق لأني أمام الكاميرا، فاتركوها على هذا النحو".

وأوضح "رفعنا السقف عاليا. نجحنا في العودة والفوز بالدوري الإنجليزي ثم بكأس الاتحاد والآن فزنا بدوري الأبطال، لا يمكنني صياغة العبارات حقا".

وتابع "لعبت دورا أقرب للمركز رقم 8 اليوم وهو ما أحببته. لا زلت أتعلم، ولا أعتقد أني الأفضل هناك ولكني أقدم كل ما لديّ".

وواصل ستونز "خلقنا الفرص وكان هناك لحظات حاسمة. إيدرسون أنقذنا في النهاية، والآن يمكننا أن نحظى بحديث جيد عن فوزنا بهذا اللقب فعليا".

وأخيرا عن خطط الاحتفال قال: "ليس لدي أدنى فكرة. أعتقد أننا سنخضع لتحليل المنشطات وهذه بداية عظيمة لتلك الليلة".

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بفضل هدف رودري في الدقيقة 68.

وأكمل مانشستر سيتي الثلاثية الأولى في تاريخه بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اللقب بعد أن وصل مانشستر سيتي للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، وخرج من نصف النهائي مرتين.

محاولات جوارديولا للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية استمرت لعدة سنوات منذ أن رحل عن برشلونة، سواء مع مانشستر سيتي أو من قبله بايرن ميونيخ الألماني.

وأخيرا حقق جوارديولا اللقب الثالث لدوري أبطال أوروبا في مسيرته التدريبية لينهي الجدل المثار حوله بشأن عدم مقدرته على الفوز بالبطولة دون ليونيل ميسي الذي ساعده في ذلك عندما كان مدربا لبرشلونة.

وأصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع زين الدين زيدان. وبفارق بطولة عن كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك 4 ألقاب.

كما حقق مانشستر سيتي رقما تاريخيا بعدما فاز باللقب دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة وهو الفريق رقم 15 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.