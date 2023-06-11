مانشستر تنضم إلى ميلانو بثلاثية جوارديولا الثانية.. أرقام من تتويج سيتي

وأخيرا حقق مانشستر سيتي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا 2023 على حساب إنتر الإيطالي في إسطنبول بتركيا.

فاز سيتي بفضل هدف رودري في الدقيقة 68.

وإليكم أبرز الأرقام التي تحققت بتتويج مانشستر سيتي:

الثلاثية

أصبح مانشستر سيتي عاشر فريق يحقق الثلاثية في أوروبا بعد كل من:

سيلتك الأسكتلندي 1966-67

أياكس الهولندي 1971-72

أيندهوفن الهولندي 1987-88

مانشستر يونايتد الإنجليزي 1998-99 (أول فريق من الدوريات الخمس الكبرى)

برشلونة الإسباني 2008-09

إنتر الإيطالي 2009-10

بايرن ميونيخ الألماني 2012-13

برشلونة الإسباني 2014-15

بايرن ميونيخ الألماني 2019-20

بيب جوارديولا

أصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تحقيقا للقب دوري الأبطال بالتساوي مع زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد وبوب بيزلي أسطورة ليفربول برصيد 3 ألقاب، بواقع 2 مع برشلونة و1 مع سيتي.

ويظل كارلو أنشيلوتي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 مرات بواقع 2 مع ميلان و2 مع ريال مدريد.

وخامس مدرب يحصد لقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

فسبقه أنشيلوتي بلقبين مع ميلان ومثلهما مع ريال مدريد.

والبرتغالي جوزيه مورينيو بواقع لقب مع بورتو البرتغالي وآخر مع إنتر الإيطالي

والألماني يوب هاينكس برصيد لقبين أحدهما مع ريال مدريد والآخر مع بايرن ميونيخ.

وأخيرا مواطنه أوتمار هيتسفيلد برصيد لقبين رفقة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

أيضا أصبح جوارديولا أول مدرب يفوز بالثلاثية مع فريقين مختلفين، بعد ثلاثيته الأولى مع برشلونة في 2008-2009.

لا هزيمة

بات سيتي الفريق رقم 15 الذي يحقق اللقب دون خسارة منذ بداية المسابقة والثامن في عصر دوري الأبطال الذي بدأ عام 1992.

بدءا من مرحلة دوري الأبطال بالمسمى الحالي:

1993- مارسيليا الفرنسي

1994- ميلان الإيطالي

1995 – أياكس الهولندي

1999 – مانشستر يونايتد الإنجليزي

2006 – برشلونة الإسباني

2008 - مانشستر يونايتد الإنجليزي

2020 – بايرن ميونيخ

إنجلترا ومانشستر والألماني

مانشستر سيتي هو سادس فريق إنجليزي يفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد أستون فيلا وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست.

إنجلترا الآن تملك 6 أبطال، ضعف أي بلد آخر، حيث يملك كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا 3 أبطال.

أما مدينة مانشستر، فأصبحت ثاني مدينة في التاريخ تضم بطلين لدوري الأبطال بعد ميلانو الإيطالية.

إلكاي جوندوجان هو أول لاعب ألماني يرتدي شارة قيادة فريق غير ألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.