جوندوجان: اليوم صنعنا التاريخ.. وهذا الفريق صُمم ليتعامل مع الضغط

عبر إليكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

إلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر ميلان في نهائي البطولة الذي أقيمت في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا بهدف دون رد.

ليكمل مانشستر سيتي الثلاثية هذا الموسم بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوندوجان عقب المباراة لـ بي بي سي: "ما حدث لا يصدق، ومن الصعب وجود كلمات لوصف شعورنا، اليوم صنعنا التاريخ".

وأضاف "كانت المباراة صعبة لكلا الفريقين ولم نكن في أفضل حالاتنا في الشوط الأول وكنا نعلم أن علينا الظهور بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأكمل "ربما كانت المباراة متكافئة بين الطرفين، لذلك نشعر أننا محظوظون للغاية لأن الكأس كان من نصيبنا".

وأتم تصريحاته "كنا نعلم أن الجميع يتحدث عن الثلاثية وهذا وضع الضغوط علينا، لكن هذا الفريق صُمم للتعامل مع الضغوط بأفضل طريقة ممكنة".