بعد التتويج بأبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يضمن المشاركة مرتين في كأس العالم للأندية

الأحد، 11 يونيو 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا - رودري

ضمن مانشستر سيتي الإنجليزي المشاركة في كأس العالم للأندية وذلك بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر ميلان في نهائي البطولة الذي أقيمت في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا بهدف دون رد.

ليكمل مانشستر سيتي الثلاثية هذا الموسم بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وبذلك يتأهل مانشستر سيتي إلى كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية بمشاركة أبطال القارات السبعة.

وتأكد حتى الآن مشاركة 4 فرق في كأس العالم في السعودية بجانب مانشستر سيتي وهم اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، وكلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا.

ويتبقى تحديد بطل إفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية.

ويتأهل أيضا الفريق السماوي للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة عام 2025 بمشاركة 24 فريقا.

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا كأس العالم للأندية
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