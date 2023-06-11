مران منتخب مصر - حضور 24 لاعبا في اليوم الأول استعدادا لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

الأحد، 11 يونيو 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

خاض منتخب مصر مرانه الأول تحت قيادة روي فيتوريا في استاد القاهرة استعدادا لمباراتي غينيا وجنوب السودان.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ثم ودية جنوب السودان يوم 18 بالقاهرة.

وشهد المران مشاركة 24 لاعبا وهم محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومصطفي محمد وأحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومصطفى فتحي وأحمد ياسر ريان وهشام صلاح وأحمد رمضان ومحمود مرعى ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح ومهند لاشين وغنام محمد ومحمود حماده ومحمد رضا "بوبو".

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وتواجد أيضا سداسي مواليد 2003 وهم مصطفى مخلوف وخالد عوض وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي وإياد العسقلاني وعمر فايد.

وشهد مران منتخب مصر حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحرص أيضا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر منتخب مصر لدعم اللاعبين.

بالإضافة إلى لاعبي الأهلي الذي ينضمون للمعسكر في المغرب.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

روي فيتوريا مران منتخب مصر
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