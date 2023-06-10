انهوا الجدل حول بيب.. مانشستر سيتي بطلا لدوري أبطال أوروبا دون هزيمة ويكمل الثلاثية التاريخية

الآن الحلم أصبح حقيقة.. والهدف الذي ظل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مطاردته لمدة 7 أعوام تحقق بالفعل، لأن الفريق السماوي فاز أخيرا بدوري أبطال أوروبا.

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على إنتر ميلان في نهائي البطولة الذي أقيمت في ملعب أتاتورك في اسطنبول بتركيا بهدف دون رد.

ليكمل مانشستر سيتي الثلاثية هذا الموسم بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اللقب بعد أن وصل مانشستر سيتي للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، وخرج من نصف النهائي مرتين.

محاولات جوارديولا للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية استمرت لعدة سنوات منذ أن رحل عن برشلونة، سواء مع مانشستر سيتي أو من قبله بايرن ميونيخ الألماني.

وأخيرا حقق جوارديولا اللقب الثالث لدوري أبطال أوروبا في مسيرته التدريبية لينهي الجدل المثار حوله بشأن عدم مقدرته على الفوز بالبطولة دون ليونيل ميسي الذي ساعده في ذلك عندما كان مدربا لبرشلونة.

وأصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 بطولات بالتساوي مع زين الدين زيدان. وبفارق بطولة عن كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك 4 ألقاب.

كما حقق مانشستر سيتي رقما تاريخيا بعدما فاز باللقب دون أن يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة وهو الفريق رقم 15 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.

وصف المباراة

لم ينتظر مانشستر سيتي كثيرا ليهدد مرمى إنتر بتسديدة قوية من هالاند في الدقيقة 3، لكنه كان في موقف التسلل.

واستمرت خطورة مانشستر سيتي المبكرة واخترق بيرناردو سيلفا من الناحية اليمنى وسدد كرة مرت جوار القائم الأيمن للحارس أندري أونانا.

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وانخفض مستوى اللعب دون فرص حقيقية على المرمى من الطرفين.

وانطلق هالاند بعد تمريرة من دي بروين وضعته في مواجهة المرمى وسدد بقوة وتصدى له الحارس أونانا.

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وسدد دي بروين كرة من أمام منطقة الجزاء في وسط المرمى أمسك بها أونانا بسهولة.

سقوط دي بروين

وسقط دي بروين على الأرض مصابا وطلب التغيير قبل أن يقوم ويكمل اللعب بشكل طبيعي.

وبعد عدة دقائق لم يقدر دي بروين على استكمال اللعب، ليغادر في الدقيقة 36 ويشارك بدلا منه فيل فودين.

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لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر إنتر أكثر خطورة على مرمى مانشستر سيتي، ودفع سيموني إنزاجي بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بدلا من إدين دزيكو لتنشيط هجوم.

وأهدر لاوتارو أخطر فرصة للفريق الإيطالي في المباراة عندما انفرد بالمرمى في الدقيقة 58 بعد خطأ من دفاع مانشستر سيتي.

لكن مهاجم منتخب الأرجنتين بدلا من أن يمرر الكرة إلى زميله لوكاكو الذي يقف في مواجهة المرمى سدد مباشرة في جسد الحارس إيدرسون.

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ضغط سماوي وهدف

واندفع مانشستر سيتي للهجوم بكل قوة في محاولة تسجيل هدف التقدم الذي جاء بالفعل بعد الضغط بشدة على الفريق الإيطالي.

ومرر مانويل أكانجي كرة إلى بيرناردو سيلفا جعلته في موقف جيد داخل منطقة الجزاء ليرسل عرضية أرضية أبعدها الدفاع لكن الكرة ارتدت إلى رودري الذي سدد مباشرة في الشباك مسجلا هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 68.

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وعقب الهدف كاد إنتر ميلان أن يسجل التعادل بعد كرة وصلت إلى دي ماركو وبضربة رأسية نحو المرمى مرت الكرة من أعلى الحارس إيدرسون لكنها اصطدمت في القائم وارتدت له ليلعبها بضربة رأسية أخرى لكنها اصطدمت في زميله لوكاكو الذي يقف أمام المرمى.

وأجرى إنزاجي التبديل الثاني بنزول روبن جوسينز بدلا من أليساندرو باستوني في محاولة للهجوم وتسجيل التعادل.

ومرة أخرى وصلت الكرة إلى لوكاكو داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة أمسك بها إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وكاد فيل فودين أن يسجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة بعدما أصبح في مواجهة المرمى ثم سدد كرة أنقذها أونانا ببراعة.

فرصة هدف تعادل قاتل

وأهدر روميلو لوكاكو فرصة كادت تقتل المباراة بهدف تعادل وترسلها إلى الوقت الإضافي بعد عرضية قابلها بضربة رأسية اصطدمت في إيدرسون الذي يقف على خط المرمى ثم تابعها روبن دياز بضربة رأسية ليبعدها ومرت الكرة بجوار القائم إلى خارج الملعب.

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واستمرت محاولات إنتر ميلان لتسجيل التعادل لكن الحارس إيدرسون تألق في الوقت القاتل وأنقذ مرماه من رأسية خطيرة في الوقت بدل الضائع.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد ويتوج بدوري أبطال أوروبا.