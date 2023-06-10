نهائي أبطال أوروبا - فأل سيئ؟ دي بروين يضع جوارديولا في وضع حرج للمرة الثانية

خرج كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في الدقيقة 35 مستبدلا من أرضية الملعب ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويلتقي سيتي وإنتر على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في نهائي أبطال أوروبا.

ولم يستطع البلحيكي استكمال اللقاء لينتهي موسمه مع سيتي بشكل سيئ.

وسقط دي بروين في الدقيقة 29 أرضا للمرة الأولى ثم استكمل اللقاء وبعد 6 دقائق لم يستطع المواصلة وعوّضه فيل فودين في أولى تغييرات اللقاء.

ويعد ذلك فأل سيء لبيب جوارديولا حيث تكرر ما حدث في نهائي 2021 ضد تشيلسي.

حينها خرج دي بروين باكيا بسبب تأثره بالإصابة في الدقيقة 60.

وخسر سيتي لقب الأبطال لصالح البلوز في ذلك العام.

صانع الألعاب البالغ 31 عاما خاض 49 مباراة هذا الموسم سجل 10 وصنع 31 هدفا في جميع المسابقات.

ومع نهاية الشوط الأول من نهائي 2023 لا زال التعادل السلبي قائما بين الفريقين.