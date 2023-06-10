كرة يد - رابع المتأهلين لـ سوبر جلوب.. النجمة البحريني يتوج بلقب آسيا أمام الدحيل

حقق النجمة البحريني لقب كأس آسيا لكرة اليد بالفوز على الدحيل القطري، وأصبح رابع المتأهلين لكأس العالم للأندية (سوبر جلوب).

وتفوق النجمة على الدحيل بنتيجة 31-30 في المباراة النهائية.

وستقام بطولة سوبر جلوب في المملكة العربية السعودية في الفترة من 7 لـ 12 نوفمبر المقبل.

وسبق النجمة كل من: الأهلي بطل إفريقيا وسان فيرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية وماجديبورج الألماني حامل لقب النسخة الماضية.

وتتبقى 8 مقاعد لم تُحسم بعد وهي:

بطل أوروبا – بطل أستراليا – بطل العرب – فريقان من السعودية – فريقان بدعوة من الاتحاد الدولي – بطل أمريكا الشمالية.

وتنظم السعودية البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

ويحمل ماجديبورج الألماني لقب آخر نسختين.

ويظل أفضل إنجاز مصري هو احتلا الأهلي المركز الثاني في نسخة 2007 والزمالك المركز الثالث في 2010.

واكتفى الأهلي العام الماضي بالحصول على المركز الرابع.