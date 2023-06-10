مباشر نهائي أبطال أوروبا - مانشستر سيتي ضد إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

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طريق التأهل

مانشستر سيتي تأهل بصدارة المجموعة السابعة بـ 14 نقطة، وسحق لايبزج في دور الـ 16 بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين، ثم 4-1 على حساب بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وأخيرا 5-1 على حساب ريال مدريد في نصف النهائي.

إنتر حصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، واجتاز بورتو بمجموع المباراتين 1-0، ثم بنفيكا بمجموع المباراتين 5-3، وأخيرا مر إلى النهائي على حساب ميلان بمجموع المباراتين 3-0.

أرقام منتظرة

إنتر ميلان يطارد لقبه الرابع في النهائي السادس له، بينما يطارد مانشستر سيتي اللقب الأول على الإطلاق.

سيتي يخوض النهائي الثاني، وخسر الأول بهدف دون رد أمام تشيلسي في 2021.

إنتر يبحث عن أول تتويج إيطالي في دوري الأبطال، منذ إنتر نفسه في 2010.

إذا خرج إنتر بنظافة شباكه ستصبح هذه المرة التاسعة في النسخة الحالية، وبذلك سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم أرسنال في 2005-2006.

الثلاثية

سيصبح مانشستر سيتي عاشر فريق يحقق الثلاثية في أوروبا بعد كل من:

سيلتك الأسكتلندي 1966-67

أياكس الهولندي 1971-72

أيندهوفن الهولندي 1987-88

مانشستر يونايتد الإنجليزي 1998-99 (أول فريق من الدوريات الخمس الكبرى)

برشلونة الإسباني 2008-09

إنتر الإيطالي 2009-10

بايرن ميونيخ الألماني 2012-13

برشلونة الإسباني 2014-15

بايرن ميونيخ الألماني 2019-20

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بيب جوارديولا

سيصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تحقيقا للقب دوري الأبطال بالتساوي مع زين الدين زيدان برصيد 3 ألقاب، بواقع 2 مع برشلونة و1 مع سيتي.

ويظل كارلو أنشيلوتي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 مرات بواقع 2 مع ميلان و2 مع ريال مدريد.

وخامس مدرب يحصد لقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

فسبقه أنشيلوتي بلقبين مع ميلان ومثلهما مع ريال مدريد.

والبرتغالي جوزيه مورينيو بواقع لقب مع بورتو البرتغالي وآخر مع إنتر الإيطالي

والألماني يوب هاينكس برصيد لقبين أحدهما مع ريال مدريد والآخر مع بايرن ميونيخ.

وأخيرا مواطنه أوتمار هيتسفيلد برصيد لقبين رفقة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

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رقم مستحيل لهالاند؟

يمتلك هالاند هداف البطولة برصيد 12 هدفا فرصة تسجيل هاتريك وإذا فعلها سيكون أول لاعب منذ بيرنيو بيرتي مهاجم ميلان في الفوز على أياكس بنهائي نسخة 1969 من دوري الأبطال.

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لا هزيمة

سيكون الفريق رقم 15 الذي يحقق اللقب دون خسارة منذ بداية المسابقة والثامن في عصر دوري الأبطال الذي بدأ عام 1992.

بدءا من مرحلة دوري الأبطال بالمسمى الحالي:

1993- مارسيليا الفرنسي

1994- ميلان الإيطالي

1995 – أياكس الهولندي

1999 – مانشستر يونايتد الإنجليزي

2006 – برشلونة الإسباني

2008 - مانشستر يونايتد الإنجليزي

2020 – بايرن ميونيخ

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بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة