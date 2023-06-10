بي إن: الهلال يتفاوض مع أليجري

السبت، 10 يونيو 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

بدأ نادي الهلال السعودي مهمة البحث عن مدربه الجديد خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وبدأت المفاوضات مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" فأن أليجري يتفاوض مع مسؤولي الهلال السعودي.

وكشف التقرير بعض من التفاصيل، فيصل مدة التعاقد لمدة عامين مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

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وأقيم اللقاء الأول بين الطرفين في مدينة مونتي كارلو الفرنسية.

وحجز الهلال السعودي بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية 2025.

وينتهي تعاقد الإيطالي مع البيانكونيري في 2025.

وبحسب التقارير فأن المدرب الإيطالي أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف النادي.

وقاد أليجري يوفنتوس خلال ولايته الثانية، في 108 مباراة دون التتويج بأي لقب، حقق الفوز في 58 وتعادل في 21 وخسر 29.

ودرب أليجري أندية سبال وليكو وساسولو وكالياري وميلان ويوفنتوس.

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