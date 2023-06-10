دون الكشف عن مدة العقد.. أستون فيلا يضم تيليمانس في صفقة انتقال حر

السبت، 10 يونيو 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

يوري تيليمانس - ليستر سيتي

أعلن نادي أستون فيلا ضم البلجيكي يوري تيليمانس في صفقة انتقال حر.

وينضم تيليمانس لأستون فيلا قادما من ليستر سيتي بعد نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

ولم يعلن أستون فيلا عن مدة العقد الذي وقعه تيليمانس مع الفريق.

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لاعب الوسط البلجيكي كان قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية للانتقال إليها في الموسم المقبل وأبرزها ميلان وأرسنال.

وتيليمانس مع أستون فيلا في دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

اللاعب كان قد شارك مع ليستر في الموسم الماضي والذي انتهى بهبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

اللاعب صاحب الـ26 عاما انضم إلى ليستر قادما من موناكو معارا في يناير من عام 2019 قبل تحويل الانتقال إلى نهائي بنهاية الموسم آنذاك.

وخاض تيليمانس مع ليستر 195 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 26 آخرين وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021.

يوري تيليمانس ليستر سيتي أستون فيلا
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