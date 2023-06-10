تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا اختراعات من بيب.. مانشستر سيتي بكامل نجومه ضد إنتر

حافظ جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة إنتر ميلان.

ويلعب مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام بملعب أتاتورك في تركيا.

ولم يجر جوارديولا أي تغييرات غير منطقية في تشكيل فريقه واعتمد على الطريقة التي خاض بها كل المباريات السابقة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: مانويل أكانجي – جون ستونز – روبن دياز – ناثان أكي

الوسط: رودري – إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ستيفان أورتيجا – كارسون – كايل ووكر – كالفين فيليبس – إيمرليك لابورت – خوليان ألفاريز – رياض محرز – فيل فودين – كول بالمير – ريكو لويس