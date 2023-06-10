نهائي أبطال أوروبا - 3 أرقام منتظرة لـ مانشستر سيتي حال التتويج باللقب

يرشح الكثير مانشستر سيتي الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2023 على حساب إنتر الإيطالي عندما يلتقيا بعد عدة ساعات في إسطنبول بتركيا.

حلم الثلاثية واللقب الثالث لـ بيب جوارديولا وأخيرا لقب دون هزيمة، ستحقق حال فاز سيتي باللقب.

إليكم أبرز الأرقام المتوقعة حال حقق سيتي لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه اليوم.

الثلاثية

سيصبح مانشستر سيتي عاشر فريق يحقق الثلاثية في أوروبا بعد كل من:

سيلتك الأسكتلندي 1966-67

أياكس الهولندي 1971-72

أيندهوفن الهولندي 1987-88

مانشستر يونايتد الإنجليزي 1998-99 (أول فريق من الدوريات الخمس الكبرى)

برشلونة الإسباني 2008-09

إنتر الإيطالي 2009-10

بايرن ميونيخ الألماني 2012-13

برشلونة الإسباني 2014-15

بايرن ميونيخ الألماني 2019-20

بيب جوارديولا

سيصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب تحقيقا للقب دوري الأبطال بالتساوي مع زين الدين زيدان برصيد 3 ألقاب، بواقع 2 مع برشلونة و1 مع سيتي.

ويظل كارلو أنشيلوتي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 مرات بواقع 2 مع ميلان و2 مع ريال مدريد.

وخامس مدرب يحصد لقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

فسبقه أنشيلوتي بلقبين مع ميلان ومثلهما مع ريال مدريد.

والبرتغالي جوزيه مورينيو بواقع لقب مع بورتو البرتغالي وآخر مع إنتر الإيطالي

والألماني يوب هاينكس برصيد لقبين أحدهما مع ريال مدريد والآخر مع بايرن ميونيخ.

وأخيرا مواطنه أوتمار هيتسفيلد برصيد لقبين رفقة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

رقم مستحيل لهالاند؟

يمتلك هالاند هداف البطولة برصيد 12 هدفا فرصة تسجيل هاتريك وإذا فعلها سيكون أول لاعب منذ بيرنيو بيرتي مهاجم ميلان في الفوز على أياكس بنهائي نسخة 1969 من دوري الأبطال.

لا هزيمة

سيكون الفرق رقم 15 الذي يحقق اللقب دون خسارة منذ بداية المسابقة والثامن في عصر دوري الأبطال الذي بدأ عام 1992.

بدءا من مرحلة دوري الأبطال بالمسمى الحالي:

1993- مارسيليا الفرنسي

1994- ميلان الإيطالي

1995 – أياكس الهولندي

1999 – مانشستر يونايتد الإنجليزي

2006 – برشلونة الإسباني

2008 - مانشستر يونايتد الإنجليزي

2020 – بايرن ميونيخ