مصدر من فيوتشر لـ في الجول: لا نية للتفريط بأي لاعب.. وهدفنا تحقيق لقبين الموسم المقبل

أوضح مصدر من فيوتشر حقيقة نية النادي في بيع نجومه عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت بعض التقارير إلى أن النادي يرغب في بيع نجومه بسبب أزمة مالية.

وقال مصدر من فيوتشر لـFilGoal.com: "فيوتشر قرر عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي".

وأضاف "وذلك بجانب تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الصيف تماشيا مع هدف النادي الذي وضعه لنفسه بالتتويج بلقبين محلي وإفريقي خلال الموسم المقبل".

وسبق أن كشف مصدر من فيوتشر في أبريل الماضي لـ FilGoal.com قائلا: "أنباء بيع النادي غير صحيحة وسنستكمل مسيرتنا بشكل طبيعي". (طالع التفاصيل)

فيوتشر صعد للمرة الأولى للدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت مسمى كوكاكولا قبل أن يتم تغييره إلى الاسم الحالي.

وأنهى فيوتشر الدوري بالموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وحقق لقب كأس الرابطة المصرية.

وفي الموسم الجاري حجز الفريق بطاقة تأهله لبطولة قارية الموسم المقبل، ويتنافس مع بيراميدز على بطاقة المركز الثاني.

ويستعد للقاء المصري في نصف نهائي كأس الرابطة للدفاع عن لقبه الأول.

يذكر أن منتخب مصر ضم رباعي فيوتشر لقائمته لمواجهة غينيا: غنام محمد ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي.