مصدر من فيوتشر لـ في الجول: لا نية للتفريط بأي لاعب.. وهدفنا تحقيق لقبين الموسم المقبل

السبت، 10 يونيو 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

بيان فيوتشر

أوضح مصدر من فيوتشر حقيقة نية النادي في بيع نجومه عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت بعض التقارير إلى أن النادي يرغب في بيع نجومه بسبب أزمة مالية.

وقال مصدر من فيوتشر لـFilGoal.com: "فيوتشر قرر عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي".

أخبار متعلقة:
رباعي فيوتشر وأبو جبل وبيكهام ينتظمون في معسكر منتخب مصر بوبو: الأهلي يتواصل مع فيوتشر لضمي.. وعلمت باستدعائي للمنتخب بعد الإعلان الرسمي قائمة مصر - استدعاء ثنائي فيوتشر لأول مرة.. وعودة الشحات وتريزيجيه فيوتشر يرد هزيمة الكأس في أطول مباراة مصرية لـ إنبي.. ومشاركة الحارس العائد من الإعتزال

وأضاف "وذلك بجانب تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الصيف تماشيا مع هدف النادي الذي وضعه لنفسه بالتتويج بلقبين محلي وإفريقي خلال الموسم المقبل".

وسبق أن كشف مصدر من فيوتشر في أبريل الماضي لـ FilGoal.com قائلا: "أنباء بيع النادي غير صحيحة وسنستكمل مسيرتنا بشكل طبيعي". (طالع التفاصيل)

فيوتشر صعد للمرة الأولى للدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت مسمى كوكاكولا قبل أن يتم تغييره إلى الاسم الحالي.

وأنهى فيوتشر الدوري بالموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وحقق لقب كأس الرابطة المصرية.

وفي الموسم الجاري حجز الفريق بطاقة تأهله لبطولة قارية الموسم المقبل، ويتنافس مع بيراميدز على بطاقة المركز الثاني.

ويستعد للقاء المصري في نصف نهائي كأس الرابطة للدفاع عن لقبه الأول.

يذكر أن منتخب مصر ضم رباعي فيوتشر لقائمته لمواجهة غينيا: غنام محمد ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي.

فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
رباعي فيوتشر وأبو جبل وبيكهام ينتظمون في معسكر منتخب مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس خيارين للشكوى ضد كهربا خبر في الجول - اتحاد الكرة يحيل مسؤول إنبي للانضباط بسبب الخطاب الساخر تجميد مستحقات وتصعيد ناشئين.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش مهند لاشين يوضح حقيقة العرض المجري وموفقه خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي الاتحاد يكتفي بالتعادل مع البنك الأهلي ويرفض الانتصار للمباراة السادسة على التوالي غنام محمد: هكذا علمت بانضمامي لمنتخب مصر.. وعلي ماهر غيّر الكثير بي
أخر الأخبار
انهوا الجدل حول بيب.. مانشستر سيتي بطلا لدوري أبطال أوروبا دون هزيمة ويكمل الثلاثية التاريخية 59 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
نهائي أبطال أوروبا - الإسباني العاشر.. رودري يسجل هدفا وزنه ذهبا ضد إنتر 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تصنيف فيفا للسيدات - منتخب مصر يرتقي مركزا 37 دقيقة | منتخب مصر
نهائي أبطال أوروبا - فأل سيئ؟ دي بروين يضع جوارديولا في وضع حرج للمرة الثانية ساعة | دوري أبطال أوروبا
ثالث أغلى لاعب في الدوري البرتغالي.. كوكتشو ينضم إلى بنفيكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - رابع المتأهلين لـ سوبر جلوب.. النجمة البحريني يتوج بلقب آسيا أمام الدحيل 2 ساعة | كرة يد
انتهى نهائي أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (1)-(0) إنتر.. الثلاثية باللقب الأول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بي إن: الهلال يتفاوض مع أليجري 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي