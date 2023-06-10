نيمار: كنت أعلم أن ميسي سينضم لـ إنتر ميامي.. وسيغير الدوري الأمريكي

شدد نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان على أنه كان يعلم بانضمام ليونيل ميسي لإنتر ميامي.

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وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم ميسي بشكل مجاني لمدة موسمين ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال نيمار عبر قناة NBA برازيل على يوتيوب: "ميسي هو الهدية التي حصلت عليها من كرة القدم، لقد حصلت على الفرصة لأقابله وألعب معه وأن نكون أصدقاء وكنت أعرف بالفعل أنه سينضم لإنتر ميامي أخبرته إنني سعيد من أجله لأنه سيذهب إلى مدينة جميلة ولكن الأمر سيكون مرا بعض الشيء لأنه سيرحل ويتركنا".

وتابع "متأكد أن وجود ميسي سيغير الدوري الأمريكي بالكامل وسيكون أكثر جماهيرية واعتقد أن على الجميع عليهم انتهاز الفرصة ليروه يلعب لأن لسوء الحظ لا يدوم أي شيء للأبد".

ورحل ميسي عن باريس سان جيرمان بشكل مجاني بعد موسمين قضاهم مع الفريق الفرنسي.

نيمار هو أحد الأصدقاء المقربين لميسي إذ تزاملا من قبل في برشلونة قبل أن يتزاملا من جديد في باريس سان جيرمان.