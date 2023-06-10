رباعي فيوتشر وأبو جبل وبيكهام ينتظمون في معسكر منتخب مصر

شهد معسكر منتخب مصر في القاهرة انضمام 6 لاعبين جدد استعدادا لمواجهتي غينيا وجنوب السودان.

وتواصل وصول اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر إلى المعسكر استعدادا للمباراتين.

وانضم رباعي فيوتشر غنام محمد ومحمد رضا "بوبو" ومهند لاشين ومحمود مرعي إلى معسكر المنتخب.

بالإضافة إلى محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، وأحمد رمضان "بيكهام" مدافع سيراميكا كليوباترا.

ويتبقى انتظام اللاعبين المحترفين في معسكر منتخب مصر قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

بالإضافة إلى لاعبي الأهلي الذي ينضمون للمعسكر في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.