سباليتي يختار الأنسب لخلافته في نابولي

السبت، 10 يونيو 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

يرى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي أن فينتشنزو إيتاليانو المدير الفني لـ فيورنتينا هو الأفضل لخلافته مع بطل الدوري.

وقاد سباليتي فريق نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما للمرة الثالثة في تاريخ البارتينوبي.

وقرر المدرب الإيطالي ترك منصبه من أجل الحصول على راحة لمدة موسم.

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وقال سباليتي في أحد المؤتمرات: "أؤكد أنني سأحصل على عام راحة، ومن ثم سأرى إذا كان لدي الحافز لتقديم شيء لهذه الرياضة".

وأضاف "ربما يكون إيتاليانو الاسم الأنسب لنابولي لأنه يريد أن يتفوق لاعبيه في الملعب على المنافسين، ويقف في وجهك وهذا أسلوب أفضله".

وتابع "رأينا جيدا ماذا فعل للوصول لنهائيين، خسر كلاهما لكن هذا يعني أنه صفقة رائعة، النهائي تتغير نتيجته بلقطات، لكن الوصول لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر يعني أنه قدم عملا جيدا".

وأتم "على أي حال، دي لاورينتيس (رئيس النادي) يعلم كيف يجلب مدربين مميزين".

وسبق أن صرّح أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي قائلا: "نحن نقيم العديد من المدربين باستخدام نظام 4-3-3 مع لاعبينا الاستثنائيين الذين نريد الاحتفاظ بهم".

وأكمل "قيمت حوالي عشرة مدربين يمكنهم استخدام هذه الخطة 4-3-3 وسأختار الأفضل لمواصلة دورة الفوز. أريد أن أفعل المزيد ولكني أحتاج إلى دعم من جميع جمهور نابولي".

وواصل "يجب ألا تكون التغييرات مخيفة حيث يجب استخدام كل شيء للتحسين. سنمضي قدما لكوننا الفريق الوحيد الذي يلعب في أوروبا منذ 14 عاما وهذا يوضح كل شيء عن القرارات المتعلقة بالمدربين".

وأتم "لدي ميزة لا يمكنني لعب كرة القدم، لكنني أعرف كيف أصبح رائد أعمال. يجب أن أكون عقلانيا وأن أفهم ما يحدث. لم أرتكب الكثير من الأخطاء في الوقت الحالي وآمل أن أستمر".

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