لاعبو زد لـ في الجول - توقعنا الصعود من اليوم الأول.. وهذه كانت المباراة الأصعب

السبت، 10 يونيو 2023 - 18:10

كتب : رضا السنباطي

احتفال لاعبي زد بالتأهل للدوري المصري الممتاز

شدد لاعبو زد على توقعهم الصعود للدوري المصري الممتاز قبل بداية الموسم.

أصبح نادي زد أول المتأهلين من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 عن مجموعة القاهرة.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع بعض لاعبي زد بعد صعوده للدوري.

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وقال محمد مزيكا حارس مرمى زد: "حققت أول صعود لي للدوري الممتاز وخرجت في 13 مباراة بشباك نظيفة، كنت أرى الصعود أمامي منذ المباراة الأولى".

وتابع "مباراة بتروجت التي فزنا بها كانت هي الأصعب لأنها كانت سببا في استمرارنا بالمنافسة وابتعاد بتروجت".

فتحي مبروك تحدث قائلا: "صعدت للدوري الممتاز للمرة الثالثة، الأولى كانت مع بترول أسيوط ثم غزل المحلة وتوقعت صعودنا من بداية الموسم بسبب رغبة الجميع في تحقيق الهدف وكان من الصعب تحمل عدم صعودنا".

وقال وليد عادل لاعب الفريق: "حققت الصعود للمرة الثالثة، الأولى كانت مع الأسيوطي ومع حرس الحدود في الموسم الماضي".

واستمر "أهل زوجتي كانوا أول من توقعوا صعودي هذا الموسم وأطمح للاستمرار مع الفريق لأنه ولد ليكون كبيرا".

كما تحدث أحمد حسين قائلا: "انتقلت لزد معارا من سموحة وحققت الصعود للمرة الخامسة، مرتين مع النصر ومرة مع الحرس الحدود وأخرى مع الداخلية".

وقال محمد حسن :"تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم بأسبوع والآن أتممت شفائي وصعدت للدوري الممتاز للمرة الثانية بعد صعودي برفقة إيسترن كومباني".

أحمد رفعت ريفو تحدث أيضا وقال: "انتقلت للفريق في يناير من العبور وكنت أرى الجميع يرغب في الصعود لنجاح المنظومة ككل وكانت النتيجة تحقيق الهدف".

ويضم الفريق مجموعة كبيرة من الأسماء التي سبق له اللعب في الدوري الممتاز أبرزها:

إسلام طارق حارس الجونة السابق ومحمد سمير مدافع الأهلي والمقاولون السابق وحجاج عويس لاعب المصري السابق وأحمد كابوريا لاعب المصري والمقاولون السابق ومصطفى سلطان لاعب نادي مصر السابق وأحمد سيد غريب مهاجم شباب الأهلي ومصطفى طلعت لاعب الأهلي ومنتخب الشاب السابق.

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