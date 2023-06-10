رومانو: اتحاد جدة يستهدف ضم جواو موتينيو

يواصل نادي اتحاد جدة السعودي استهدافه لنجوم كرة القدم في مختلف الدوريات الأوروبية لدعم صفوفه بقوة استعدادا للموسم الجديد.

وبعد أن أعلن اتحاد جدة التعاقد مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد السابق ومنتخب فرنسا، لا يزال يرغب في ضم العديد من النجوم.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن نادي اتحاد جدة يستهدف حاليا بكل قوة ضم جواو موتينيو لاعب وسط ولفهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغال.

ويرغب اتحاد جدة في لم شمل موتينيو مع مدربه السابق في ولفرهامبتون نونو سانتو، المدير الفني الحالي لاتحاد جدة.

كل ذلك يأتي وسط مفاوضات اتحاد جدة لضم نجولو كانتي نجم منتخب فرنسا وتشيلسي الإنجليزي.

ولعب موتينيو البالغ من العمر 36 عاما مع ولفرهامبتون آخر مباراة له ضد إيفرتون في ختام الدوري الإنجليزي بعد نهاية تعاقده مع انتهاء الموسم المنقضي.

وانتهى تعاقد موتينيو مع ولفرهامبتون ولم يعلن حتى الآن وجهته المقبلة في ملاعب كرة القدم.

ويمتلك موتينيو عدة عروض أوروبية أخرى بجانب عرض اتحاد جدة، وينتظر اللاعب فترة لدراسة جميع العروض قبل إعلان قراره النهائي.