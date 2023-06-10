تقرير: بعد رحيل دياز.. رافائيل لياو يرتدي القميص رقم 10 مع ميلان

سيرتدي رافائيل لياو القميص 10 مع ميلان الموسم المقبل عقب رحيل براهيم دياز.

وأعلن ريال مدريد عودة براهيم دياز لصفوفه وتمديد تعاقده حتى صيف 2027.

وبحسب موقع "ميلان نيوز" الإيطالي فأن لياو قرر ارتداء القميص رقم 10 بدلا من 7 الموسم المقبل.

وجدد لياو تعاقده مع ميلان حتى صيف 2027 وأصبح الأعلى أجرا في الروسونيري بمقابل 5 ملايين يورو.

وخاض لياو 163 مباراة بقميص ميلان سجل خلالها 43 هدفا وتوج بلقب الدوري الإيطالي وحصد جائزة أفضل لاعب في موسم 2021-2022.

وسبق أن ارتدى هاكان تشالهان أوجلو وكيسوكي هوندا وكيفين برنس بواتينج القميص رقم 10 في السنوات الأخيرة مع ميلان.

ومن قبلهم ارتدى القميص رقم 10 كل من كلارنس سيدروف وروي كوشتا وزفونيمر بوبان وروبرتو باجيو وجانلويجي لينتيني وباولو دي كانيو وديمتيرو ألبرتيني وبراين لادروب ودانييلي ماسارو وديان سافيتش وجان بيير بابان وكارلو أنشيلوتي وفرانك ريكاردو وفابيو كابيلو ورود خوليت وباولو روسي وروبرتو دونادوني مع الروسونيري.

دياز كان قد انضم لريال مدريد في 2019 قادما من ريال مدريد.

وشارك دياز مع ريال مدريد في 21 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة.

وفي موسمين مع ميلان نجح صاحب الـ 23 عاما في تسجيل 18 هدفا وصناعة 15 آخرين خلال 124 مباراة.

وأسهم دياز في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي في الموسم قبل المنقضي.

وأًصبح دياز هو ثالث تدعيمات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينجهام من بروسيا دورتموند وفران جارسيا لاعب رايو فايكانو.

ورحل عن ريال مدريد 4 لاعبين بنهاية تعاقدهم وهم كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز.