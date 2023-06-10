بونو: أتمنى فوز الوداد على الأهلي وجلب اللقب

أعرب ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني تتويج فريقه السابق (الوداد) بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، في مركب محمد الخامس.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وقال ياسين بونو في تصريحات إعلامية بمعسكر منتخب المغرب: "أتمنى للوداد التوفيق أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. أتوقع فوز الوداد في هذه المباراة الكبيرة وأن يجلب لنا اللقب".

بونو سبق له اللعب بقيمص الوداد بين عامي 2010 و2012.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.