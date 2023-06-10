خبر في الجول - اتحاد الكرة يحيل مسؤول إنبي للانضباط بسبب الخطاب الساخر

السبت، 10 يونيو 2023 - 16:11

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - إنبي - عبد الكبير الوادي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحويل محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إنبي إلى لجنة الانضباط.

وأرسل نادي إنبي خطابا مثيرا للاتحاد المصري لكرة القدم تعليقا على مواجهة الفريق الأخيرة أمام فيوتشر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة قرر تحويل محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إنبي للجنة الانضباط بسبب الخطاب الساخر الذي أرسله بخصوص التحكيم.

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وجاء خطاب إنبي كالآتي:

ونجح أحمد عيد لاعب إنبي في تسجيل هدف تقدم فريقه في الدقيقة 48 بعد انفراد بالمرمى لكن الحكم أشار إلى تسلل.

وتوقف اللعب لحين مراجعة اللعبة لتؤكد غرفة التحكيم بالفيديو على قرار الحكم محمد الصباحي بوجود حالة تسلل وعدم احتساب الهدف.

لكن هذه المرة رد فيوتشر بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55 بقدم أحمد عاطف.

وفاز فريق فيوتشر على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري المصري التي أقيمت في استاد السلام.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

ولا يزال يتنافس مع بيراميدز على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا ويفرق عنه 7 نقاط.

وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 39 في المركز التاسع.

واستطاع فيوتشر رد الهزيمة التي تلقاها على يد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر بهدف دون رد في أطول مباراة في الكرة المصرية قبل عدة أيام، ليفوز عليه في الدوري هذه المرة.

فيوتشر إنبي
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