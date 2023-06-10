اختر بنفسك - تشكيل منتخب مصر الأولمبي المثالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

السبت، 10 يونيو 2023 - 16:07

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عبد الرحمن عاطف بهدف مصر الأولمبي ضد زامبيا

يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في المغرب.

وأعلن ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي قائمة فريقه التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

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وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.

اختيارات ميكالي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين في خط الهجوم وهم أحمد عاطف لاعب المقاولون العرب وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي وعبد الرحمن عاطف لاعب غزل المحلة.

وشهدت القائمة تواجد لاعبي فيوتشر وبيراميدز بعد غيابهم عن المعسكر الماضي بسبب مشاركتهم مع أنديتهم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اختر تشكيل منتخب مصر الأولبمي المثالي لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

منتخب مصر الأولمبي اختر تشكيلك
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