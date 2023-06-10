ريال مدريد يعلن عودة براهيم دياز وتمديد تعاقده

أعلن ريال مدريد ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعودة براهيم دياز المعار لميلان.

وقضى دياز المواسم الثلاثة الأخيرة معارا لميلان وقدم مستويات طيبة مع الفريق الإيطالي.

وأشار ريال مدريد إلى أن دياز سيستمر مع الفريق حتى عام 2027 وهو ما يعني تمديد تعاقده لموسمين إضافيين.

ويعود دياز ليحل محل ماركو أسينسو الذي رحل عن الفريق وانضم لصفوف باريس سان جيرمان.

دياز كان قد انضم لريال مدريد في 2019 قادما من ريال مدريد.

وشارك دياز مع ريال مدريد في 21 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة.

وفي موسمين مع ميلان نجح صاحب الـ 23 عاما في تسجيل 18 هدفا وصناعة 15 آخرين خلال 124 مباراة.

وأسهم دياز في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي في الموسم قبل المنقضي.

وأًصبح دياز هو ثالث تدعيمات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينجهام من بروسيا دورتموند وفران جارسيا لاعب رايو فايكانو.

ورحل عن ريال مدريد 4 لاعبين بنهاية تعاقدهم وهم كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وإدين هازارد وماريانو دياز.