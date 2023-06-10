مؤتمر ميكالي: هدفنا تحقيق البطولة الإفريقية.. ومصر يمكنها الحصول على ميدالية أولمبية

شدد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي علة ان هدف فريقه الأساسي هو الحصول على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "أشكر أندية الزمالك وإنبي وسموحة والمقاولون العرب على تعاونهم الإيجابي مع المنتخب الأولمبي ومنح اللاعبين فرص المشاركة في المباريات مستمر".

وأضاف "وصلنا إلى مرحلة جيدة في الوقت الحالي. خضنا مباريات كثيرة وشاهدنا عدد كبير من اللاعبين. اختارنا 23 لاعبا بعد تجارب عديدة لتحقيق هدفنا والفوز بلقب البطولة الإفريقية".

وشدد "تحقيق ميدالية أولمبية؟ أول خطوة نريد التأهل إلى أولمبياد باريس. تركيزنا الكامل في الوقت الحالي منصب على البطولة الإفريقية في المغرب. لدينا ثقة في قدرة منتخب مصر على تحقيق ميدالية".

وواصل "علينا الاستعداد الذهني بشكل جيد. مشكلة عدم مشاركة اللاعبين مع الأندية واجهتنا في البداية ولكن بالعمل الجماعي تخطينا هذه المرحلة".

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

قائمة المنتخب

في المقابل قال محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي: "لم يصلنا أي اعتراض رسمي من بيراميدز على انضمام إبراهيم عادل ومحمود صابر للمنتخب الأولمبي. أعتقد لا يوجد فريق يفضل مصلحته على مصلحة منتخب مصر".

وأوضح "خططنا لسفر 19 لاعبا لأن القائمة كانت تسمح بقيد 21 لاعبا ولكن كاف أبلغنا بزيادة القائمة اختياريا إلى 26 فقررنا سفر 23 لاعبا واستمرار 3 لاعبين في مصر تحسبا لأي ظرف".

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – محمد سمير(طلائع الجيش).

الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).