رومانو: بنفيكا أتم صفقة أوركون كوكتشو

أتم بنفيكا اتفاقه بشأن التعاقد مع أوركون كوكتشو قائد فينورد الهولندي بحسب فابريزو رومانو.

وذكر فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا أن كوكتشو سينضم إلى بنفيكا مقابل 30 مليون يورو.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن فينورد سيحصل على %25 من إعادة بيع كوكتشو مستقبلا.

وأضاف أن بنفيكا سيضع 120 مليون يورو كشرط جزائي في عقد اللاعب التركي على غرار لاعبه السابق إنزو فيرنانديز.

إنزو فيرنانديز بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين انتقل لصفوف تشيلسي في يناير الماضي قادما من بنفيكا.

ويعد أوركون كوكتشو أحد العناصر المؤثرة التي منحت فينورد لقب الموسم المنصرم من الدوري الهولندي.

كوكتشو ارتبط كثيرا خلال الفترة الماضية بالانتقال لصفوف ليفربول وكذلك أرسنال قبل أن يحسم بنفيكا الصفقة.

صاحب الـ 22 عاما الذي يجيد في مراكز خط الوسط شارك خلال 46 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين بالموسم المنصرم.

ويعد أوركون أحد أبناء أكاديمية فينورد وانضم للفريق الأول في صيف 218 وشارك خلال 175 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 27.