بوسكيتس في الدوري السعودي أم رفقة ميسي؟ وكيله يكشف موعد الحسم

السبت، 10 يونيو 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

كشف جوسيب ماريا وكيل أعمال سيرجيو بوسكيتس موعد حسم نجم برشلونة قراره بشأن وجهته الجديدة.

وينتهي عقد بوسيكتس مع برشلونة يوم 30 يونيو الجاري، وكتب القائد السطر الأخير في مسيرته التاريخية مع البلاوجرانا ويستعد لخوض تجربة جديدة.

وقال ماريا في تصريحات عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "حتى الآن، لم نحدد أين سيلعب بوسكيتس، هل في الدوري السعودي، أم مع إنتر ميامي الأمريكي، فريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الجديد، جميع الفرص متساوية".

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وأضاف وكيل اللاعب: "من المتوقع حسم مصير لاعب الوسط بعد غد، بشكلٍ مبدئي، إما باللعب في السعودية، أو الذهاب برفقة ميسي أو محطة أخرى".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن بوسكيتس يملك 3 عروض مقدمة من أندية الهلال والنصر والشباب.

في المقابل يسعى نادي إنتر ميامي لضم نجم الوسط الإسباني منذ فترة طويلة وقد يعزز انتقال ميسي إلى صفوفه من فرصه في حسم الصفقة.

وكشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي رسميا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 722 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 45 آخرين.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 9 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.

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