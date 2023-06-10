مواعيد مباريات اليوم السبت 10-6-2023 والقنوات الناقلة.. نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت، 10 يونيو 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا في قمة ميلان وإنتر

يشهد اليوم المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 10 يونيو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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دوري أبطال أوروبا

يلعب إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

وتقام المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء .. وتذاع على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.. وبي إن سبورتسي بريميوم 2 ويعلق عليها حسن العيدروس.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

الدوري التونسي

يلعب الإفريقي ضد الاتحاد المنستيري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.. تذاع المباراة على قناة الكأس 4.

يواجه الترجي نظيره النجم الساحلي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.. تذاع المباراة على قناة الكأس 2.

دوري أبطال أوروبا
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