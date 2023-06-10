تجميد مستحقات وتصعيد ناشئين.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن مجموعة قراراته في أعقاب خسارة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان الدراويش كالتالي:

اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي مجموعة من القرارات بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل وجاء ذلك في الاجتماع الذي انتهى منذ لحظات.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- تعيين مديرا للكرة وسيتم الكشف عن اسمه لاحقا.

2- إيقاف المستحقات المالية للاعبين لأجل غير مسمى.

3- تفويض المدير الفني باستبعاد العناصر غير المفيدة وتصعيد عدد من الناشئين بدلا منهم بداية من أول مران للفريق.

4- تعهد المدير الفني وجهازه بتحسن النتائج في المباريات المقبلة بما يليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 33 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة وحيدة عن منطقة الهبوط.

وظل الإسماعيلي بلا فوز للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل مع المقاولون 2-2 في الجولة الماضية.