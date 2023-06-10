كرة يد - فيزبريم يحصد الثنائية بقيادة الدرع ويحيى خالد

السبت، 10 يونيو 2023 - 01:25

كتب : FilGoal

يحيى خالد ويحيى درع يتوجان مع فيزبريم بلقب الدوري المجري لكرة اليد

توج نادي فيزبريم بلقب الدوري المجري لكرة اليد موسم 2022-2023 بقيادة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع.

وعزز فيزبريم رصيده من الألقاب إلى 27 الأول له منذ 2019، وبفارق 13 لقبا عن أقرب منافسيه.

وتفوق فيزبريم في المباراة النهائية على سيجد بنتيجة 59-58 في مجموع المباراتين.

أخبار متعلقة:
كرة يد – يحيى الدرع رجل المباراة.. تعادل فيزبريم مع كيلسي في أبطال أوروبا كرة يد – الثاني أوروبيا.. يحيى الدرع يتوج بـ كأس المجر رفقة فيزبريم كرة يد - ثنائية مصرية تساهم في فوز جديد لـ فيزبريم بـ دوري أبطال أوروبا كرة يد - رغم 10 أهداف مصرية.. فيزبريم يتعادل مع بطل العالم في أبطال أوروبا

فخسر اللقاء الأول بنتيجة 31-25، وفي اللقاء الثاني على ملعبه فاز بنتيجة 34-27.

وحصد فيزبريم الثنائية بعدما توج بلقب كأس المجر في شهر أبريل الماضي.

وفاز فيزبريم حينها أيضا في المباراة النهائية على فريق سيجد بنتيجة 35-32.

ورفع الفريق ألقابه هذا الموسم بشكل عام إلى 3 حيث حقق أيضا لقب كأس جنوب شرق أوروبا.

Image

ولم يتأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد حيث ودع من ربع النهائي ضد كليسي البولندي.

ويغيب يحيى خالد عن صفوف الفريق منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يحيى خالد يحيى الدرع فيزبريم الدوري المجري لكرة اليد
نرشح لكم
كرة سلة - منتخب مصر للسيدات في المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا كرة سلة - السنغال تعلن تجنيس محترفة الاتحاد السكندري قبل أمم إفريقيا للسيدات محترفو مصر – مدرب محمد علي لـ في الجول: هو سبب عدم هبوطنا.. أصبح أيقونة كرة يد – محمد علي ينضم لخامس الدوري الإسباني اتحاد السلة لـ في الجول: الاستقرار على خوض الاتحاد البطولة العربية.. ولا يحق للأهلي تنس - بياتريز مايا تنهي حلم أنس جابر في رولان جاروس هشام نصر يرد على طريقة حل مشكلته مع حسن مصطفى.. ومجاملة الزمالك وانتقال قداح كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية"
أخر الأخبار
تجميد مستحقات وتصعيد ناشئين.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش 47 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - فيزبريم يحصد الثنائية بقيادة الدرع ويحيى خالد 55 دقيقة | رياضات أخرى
لاوتارو: هذا هو الاختلاف بين نهائي أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
القائد مستمر.. أوتاميندي باق مع بنفيكا حتى 2025 ساعة | الكرة الأوروبية
بانون: الأهلي لا يقبل الخسارة الثانية على التوالي.. وأفتخر بلقب السلطان ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - منتخب مصر للسيدات في المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا ساعة | كرة سلة
مهند لاشين يوضح حقيقة العرض المجري وموفقه ساعة | الدوري المصري
كرة شاطئية - مصر تواجه إيطاليا والبرتغال في دورة ألعاب البحر المتوسط 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي 4 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر