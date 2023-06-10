كرة يد - فيزبريم يحصد الثنائية بقيادة الدرع ويحيى خالد

توج نادي فيزبريم بلقب الدوري المجري لكرة اليد موسم 2022-2023 بقيادة الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع.

وعزز فيزبريم رصيده من الألقاب إلى 27 الأول له منذ 2019، وبفارق 13 لقبا عن أقرب منافسيه.

وتفوق فيزبريم في المباراة النهائية على سيجد بنتيجة 59-58 في مجموع المباراتين.

فخسر اللقاء الأول بنتيجة 31-25، وفي اللقاء الثاني على ملعبه فاز بنتيجة 34-27.

وحصد فيزبريم الثنائية بعدما توج بلقب كأس المجر في شهر أبريل الماضي.

وفاز فيزبريم حينها أيضا في المباراة النهائية على فريق سيجد بنتيجة 35-32.

ورفع الفريق ألقابه هذا الموسم بشكل عام إلى 3 حيث حقق أيضا لقب كأس جنوب شرق أوروبا.

ولم يتأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد حيث ودع من ربع النهائي ضد كليسي البولندي.

ويغيب يحيى خالد عن صفوف الفريق منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.