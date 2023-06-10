لاوتارو: هذا هو الاختلاف بين نهائي أبطال أوروبا ونهائي كأس العالم

السبت، 10 يونيو 2023 - 01:22

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ضد بنفيكا

تحدث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر عن الفارق بين خوض نهائي كأس العالم ونهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما توج مارتينيز بكأس العالم مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي.

وقال لاوتارو في المؤتمر الصحفي: "إنهما أهم مباراتين نهائيتين أمام أي لاعب. الشيء الوحيد الذي تغير هو القميص".

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وأضاف "المشاعر كما هي، وفريدة من نوعها. وصلنا إلى هنا بفضل عملنا طوال العام، ونحن في الخطوة الأخيرة ويجب أن نكون جاهزين".

وأوضح "نعرف أن مانشستر سيتي خصم تصعب مواجهته كثيرا بسبب الجودة التي يملكها، ولكننا مستعدون".

وبسؤاله عما إذا كان قد تحدث إلى زميله في المنتخب جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي قالأ: "لا، لم نتحدث. لقد تزوجت مؤخرا ودعوته لزفافي، ولكنه لم يتمكن من الحضور".

وواصل "هذا أفضل موسم في حياتي، فقد حققنا أهدافا هامة مع إنتر، وكانت لدي فرصة اللعب في نهائي كأس العالم قبل 6 أشهر، والآن أنا في نهائي دوري أبطال أوروبا. أنا سعيد للغاية بهذا الموسم، لنتوّجه بأفضل طريقة ممكنة".

وأخيرا عن مواطنه دييجو ميليتو الذي لعب دورا أساسيا في تتويج إنتر بآخر لقب دوري أبطال في 2010 قال: "أعرف ما فعله ميليتو لهذا النادي، ومن الفخر أن أتمكن من السير على خطاه".

وسجل لاوتارو 28 هدفا وصنع 11 في 56 مباراة بجميع المسابقات في هذا الموسم.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يونيو على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل عبر الإقصائيات على حساب لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو ثم بنفيكا وأخيرا غريمه وجاره ميلان.

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