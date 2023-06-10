القائد مستمر.. أوتاميندي باق مع بنفيكا حتى 2025

السبت، 10 يونيو 2023 - 01:07

كتب : FilGoal

أوتاميندي

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي تمديد تعاقد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي حتى 2025.

وسيواصل بطل العالم مشواره بقميص النسور أبطال الدوري البرتغالي حتى عمر 37 عاما.

المدافع المخضرم انضم لصفوف الفريق قادما من مانشستر سيتي في صيف 2020 مقابل 15 مليون يورو.

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ومنذ ذلك الحين خاض 127 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 وتوج بلقب الدوري البرتغالي مرة واحدة.

وبدأ المدافع البالغ 35 عاما مشواره بقميص فيليز الأرجنتيني ثم إلى بورتو البرتغالي في 2010.

قضى 4 مواسم بقميص بورتو أعير خلالها لأتليتكو مينيرو البرازيلي ثم انتقل إلى فالنسيا الإسباني ثم مانشستر سيتي الإنجليزي وحط الرحال في بنفيكا.

وخاض قائد النسور 46 مباراة الموسم المنتهي سجل خلالها هدفين وصنع 1 في جميع المسابقات.

وساهم المخضرم مع منتخب الأرجنتين في تحقيق لقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021.

نيكولاس أوتاميندي بنفيكا
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