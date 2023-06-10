كرة سلة - منتخب مصر للسيدات في المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا

السبت، 10 يونيو 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

ثريا محمد - قائدة منتخب سيدات مصر كرة سلة

أقيمت قرعة بطولة إفريقيا "أفرو باسكت" للسيدات، والتي يُشارك فيها منتخب مصر، بعد تتويجه بتصفيات المنطقة الخامسة.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من: إيهاب الألفي ( مدير فني) - أحمد إبراهيم (مدرب عام) - أحمد عبد المطلب (مدرب مساعد)، آلاء مصطفى (إداري الفريق) - جيرمين عوني (طبيب) - فريد سمير (مخطط أحمال) - محمد جابر (محلل أداء).

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وتقام البطولة في رواندا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس.

وحسم منتخب مصر لسيدات الكرة السلة تأهله إلى بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على أوغندا في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة.

ومنذ فضية نسخة 1977 لم يحقق منتخب مصر مركزا أفضل من السادس طوال مشاركاته في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت سيدات مصر قد حصدن لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين فقط عامي 1966 و1968 وهما أول نسختين من البطولة.

ويعد منتخب السنغال البطل التاريخي للمسابقة بـ 11 لقبا، وكان آخر تتويج في ٢٠١٥، وحصل على المركز الرابع في نسخة ٢٠٢١ الماضية، ولم يسبق له الغياب عن المربع الذهبي منذ عام 1986.

منتخب مصر لكرة السلة سيدات بطولة إفريقيا لسيدات السلة
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