كرة شاطئية - مصر تواجه إيطاليا والبرتغال في دورة ألعاب البحر المتوسط

السبت، 10 يونيو 2023 - 00:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن نتيجة قرعة بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط للألعاب الشاطئية.

ووقع منتخب مصر للكرة الشاطئية في المجموعة الثانية بالبطولة.

وتضم المجموعة منتخبات إيطاليا والبرتغال وليبيا.

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وقال مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية: "المجموعة قوية للغاية وتضم ثنائي من أكبر منتخبات اللعبة".

وأضاف "إنها فرصة للاحتكاك القوي مع منتخبات قوية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم في الإمارات".

وتقام منافسات الكرة الشاطئية بدورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر في اليونان.

وحصد منتخب مصر للكرة الشاطئية لقب كأس العرب 2023 بالفوز على عُمان في النهائي محققا لقبه الثالث.

وأصبح منتخب مصر أكثر من حقق اللقب برصيد 3 ألقاب بعد نسختي 1998 و2005.

وحقق منتخب ليبيا اللقب في نسختي 2007 و2008، ويحمل منتخب المغرب لقب آخر نسختين في2021 و2022.

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