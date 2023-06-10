عكاظ: توابع إصابة حجازي.. اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع راموس

السبت، 10 يونيو 2023 - 00:13

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن ظهور اسم عالمي جديد في خطط اتحاد جدة لتعويض غياب أحمد حجازي الذي أجرى جراحة بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن أبرز الملفات المطروحة على طاولة الاتحاد هو سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان المنتهي عقده بنهاية يونيو الجاري، وقائد ريال مدريد السابق.

وكانت تقارير سعودية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى اقتراب راموس بالفعل من الانضمام لصفوف أهلي جدة، العائد لتوه من الدرجة الثانية.

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وأعلن اتحاد جدة عن خضوع قائده ومدافعه أحمد حجازي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وقال بيان اتحاد جدة:

أجرى اللاعب أحمد حجازي يوم الأربعاء الماضي عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن.

تكللت العملية بحمد الله بالنجاح، وسوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن اللاعب تعرض للإصابة خلال لقاء الفريق في الدوري أمام فريق الفيحاء.

وغاب حجازي عن آخر مباريات اتحاد جدة أمام الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وتعرض حجازي للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

صحيفة "الجزيرة" السعودية، ذكرت في وقت سابق أن التقارير الطبية ستحدد مستقبل أحمد حجازي مع الاتحاد.

وأوضحت التقارير أن حجازي قائد اتحاد جدة يعاني من إصابة في الركبة قد تجبر النادي على التعاقد مع مدافع جديد بدلا منه.

أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تواجد ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.

حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ20 من كأس العالم للأندية.

راموس البالغ من العمر 37 عاما لعب بقميص باريس سان جيرمان 57 مباراة في عامين، بمجموع 4451 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، وتلقى 7 إنذارات وتعرض للطرد مرتين.

وتوج القائد بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

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