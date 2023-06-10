منتخب مصر يستدعي أحمد عبد القادر وسداسي مواليد 2003

قرر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر استدعاء أحمد حمدي عبد القادر لاعب الأهلي بالإضافة 6 لاعبين من مواليد 2003.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، بالإضافة لجنوب السودان وديا.

وجاء استدعاء عبد القادر جناح الأهلي لتعويض غياب محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

وسينضم عبد القادر يوم الإثنين المقبل عقب نهاية مباراة الوداد المغربي المقرر لها 11 يونيو الجاري.

وكشف محمد غرابة مدير منتخب مصر استدعاء 6 لاعبين من مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد قبل العودة إلى أنديتهم، لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب.

والسداسي هو:

مصطفي مخلوف حارس مرمى الأهلي

خالد عوض لاعب طلائع الجيش

أحمد نادر حواش ومحمد حمدي لاعبا إنبي

إياد عسقلاني لاعب الإسماعيلي

عمر فايد لاعب المقاولون العرب

وشدد غرابة أن السداسي سيشارك في التدريبات يومي السبت والأحد فقط، دون الانتظام في المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب.

إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأولمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024 بباريس.

وشهدت قائمة منتخب مصر الأول تحت قيادة روي فيتوريا استدعاء محمد رضا بوبو وغنام محمد لاعب وسط فيوتشر للمرة الأولى.

وتواجد في القائمة رباعي المحترفين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وبذلك يكون قد تم استبعاد الثلاثي أحمد حجازي للإصابة وكل من أحمد حمدي وسام مرسي.

وعاد كل من حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمود تريزيجيه إلى قائمة المنتخب بعد غيابهم في توقف مارس الماضي.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ريان - مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.