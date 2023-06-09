مؤتمر نهائي أوروبا - روبن دياز: لا يوجد مرشح مفضل.. والربط بين برينتفورد وإنتر ليس دقيقا

تحدث روبن دياز مدافع مانشستر سيتي عن نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب ضد إنتر ميلان في اسطنبول بتركيا.

وإليكم أبرز ما جاء في مؤتمر المدافع البرتغالي قبل المباراة:

ما هو الخطر الأكبر؟

أكبر خطأ يمكننا ارتكابه هو نسيان أنها مباراة نهائية. لا يوجد مرشح أفضل بالنسبة لي، بل نهائي لنلعبه، لا يهم ما فعلت لتصل إليه، يمكنك فقط اكتساب تلك الأفضلية على أرض الملعب.

برينتفورد هو الفريق الوحيد الذي هزم سيتي مرتين ويلعب بثنائي في الهجوم مثل إنتر.

هناك الكثير من المباريات في الموسم، ومن الصعب أن نجري المقارنات بتلك البساطة. إنها فقط مباراة أخرى ومميزة وسنفعل كل شيء لنستعد لها.

لماذا يختلف هذا العام؟

كل عام يختلف. بعض اللاعبين يرحل والبعض الآخر يأتي. نخوض قتالنا الأكبر في كل سنة. هذا الموسم وجدنا توازنا مميزا، ومنذ أتيت إلى هنا دائما ما كنت أشعر أننا نبني فريقا قويا. في النهاية ما يصنع الفارق الأكبر هو ما تصل إليه. لدينا بطولتين (الدوري وكأس الاتحاد) وسنفعل كل شيء للفوز بالأخير.

المقارنة مع المواسم الماضية ليست عادلة، فكرة القدم تتغير، ويجب أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا في كل سنة.

ضغط تحقيق الثلاثية

نحب الضغط منذ وقت طويل، وبالطريقة الصحيحة يجعلك تركض أسرع وتقفز أعلى وتصبح أكثر تركيزا. هذا ما تتطلبه تلك المباريات، ونحن نستمتع بتلك اللحظات.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يونيو على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل عبر الإقصائيات على حساب لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو ثم بنفيكا وأخيرا غريمه وجاره ميلان.