مؤتمر نهائي أوروبا - روبن دياز: لا يوجد مرشح مفضل.. والربط بين برينتفورد وإنتر ليس دقيقا

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

روبن دياز - مانشستر سيتي

تحدث روبن دياز مدافع مانشستر سيتي عن نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب ضد إنتر ميلان في اسطنبول بتركيا.

وإليكم أبرز ما جاء في مؤتمر المدافع البرتغالي قبل المباراة:

ما هو الخطر الأكبر؟

أخبار متعلقة:
مؤتمر نهائي أوروبا - إنزاجي: مانشستر سيتي الأقوى في العالم.. ونحتاج للقدم والقلب والعقل مؤتمر نهائي أوروبا - دي بروين: علاقتي مع هالاند؟ أنا سعيد مع زوجتي مؤتمر نهائي أوروبا - تشالهان أوجلو: سنُظهر قوتنا أمام مانشستر سيتي مؤتمر نهائي أوروبا - جوارديولا: سر نجاحي؟ ميسي سابقا.. والآن هالاند

أكبر خطأ يمكننا ارتكابه هو نسيان أنها مباراة نهائية. لا يوجد مرشح أفضل بالنسبة لي، بل نهائي لنلعبه، لا يهم ما فعلت لتصل إليه، يمكنك فقط اكتساب تلك الأفضلية على أرض الملعب.

برينتفورد هو الفريق الوحيد الذي هزم سيتي مرتين ويلعب بثنائي في الهجوم مثل إنتر.

هناك الكثير من المباريات في الموسم، ومن الصعب أن نجري المقارنات بتلك البساطة. إنها فقط مباراة أخرى ومميزة وسنفعل كل شيء لنستعد لها.

لماذا يختلف هذا العام؟

كل عام يختلف. بعض اللاعبين يرحل والبعض الآخر يأتي. نخوض قتالنا الأكبر في كل سنة. هذا الموسم وجدنا توازنا مميزا، ومنذ أتيت إلى هنا دائما ما كنت أشعر أننا نبني فريقا قويا. في النهاية ما يصنع الفارق الأكبر هو ما تصل إليه. لدينا بطولتين (الدوري وكأس الاتحاد) وسنفعل كل شيء للفوز بالأخير.

المقارنة مع المواسم الماضية ليست عادلة، فكرة القدم تتغير، ويجب أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا في كل سنة.

ضغط تحقيق الثلاثية

نحب الضغط منذ وقت طويل، وبالطريقة الصحيحة يجعلك تركض أسرع وتقفز أعلى وتصبح أكثر تركيزا. هذا ما تتطلبه تلك المباريات، ونحن نستمتع بتلك اللحظات.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يونيو على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل عبر الإقصائيات على حساب لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو ثم بنفيكا وأخيرا غريمه وجاره ميلان.

إنتر دوري أبطال أوروبا نهائي دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي روبن دياز
نرشح لكم
مؤتمر نهائي أوروبا - إنزاجي: مانشستر سيتي الأقوى في العالم.. ونحتاج للقدم والقلب والعقل مؤتمر نهائي أوروبا - دي بروين: علاقتي مع هالاند؟ أنا سعيد مع زوجتي مؤتمر نهائي أوروبا - تشالهان أوجلو: سنُظهر قوتنا أمام مانشستر سيتي مؤتمر نهائي أوروبا - جوارديولا: سر نجاحي؟ ميسي سابقا.. والآن هالاند أجويرو: إنتر لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا جريليش: الظهور في نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة جوندوجان يحذر من قوة إنتر.. ويسهب في الإِشادة بـ هالاند بعد غيابه عن التدريب.. جوارديولا يوضح موقف ووكر من نهائي دوري الأبطال
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي 4 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر نهائي أوروبا - روبن دياز: لا يوجد مرشح مفضل.. والربط بين برينتفورد وإنتر ليس دقيقا 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقارير: تاركا ريال مدريد وبلباو.. برشلونة ينسحب من قضية CVC 25 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي - محاضرة من كولر وفقرات بدنية في اليوم الأول بالمغرب 33 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر نهائي أوروبا - إنزاجي: مانشستر سيتي الأقوى في العالم.. ونحتاج للقدم والقلب والعقل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر نهائي أوروبا - دي بروين: علاقتي مع هالاند؟ أنا سعيد مع زوجتي ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد يكتفي بالتعادل مع البنك الأهلي ويرفض الانتصار للمباراة السادسة على التوالي ساعة | الكرة المصرية
اتحاد جدة يعلن خضوع حجازي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 2 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي