مؤتمر نهائي أوروبا - إنزاجي: مانشستر سيتي الأقوى في العالم.. ونحتاج للقدم والقلب والعقل

تحدث سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان عن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر لها غدا السبت 10 يونيو في مدينة اسطنبول التركية.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "نعرف نوعية مباراة الغد التي نحتاج للعبها. سيتي هو أقوى فريق في العالم وقد أثبت ذلك في المباريات التي لعبها".

وأضاف "أنا فخور بوصولنا لهذا البعد. سنفعل كل ما لدينا لتقديم مباراة بتركيز مذهل. يجب أن نضع حدا للأخطاء ونقدم أفضل ما لدينا".

وأوضح "اعتبارنا الطرف الأضعف يحفزنا. بعد المباراة الأخيرة في الدوري كنت أقول إن نهائي دوري الأبطال سيصبح مباراتنا رقم 57 في هذا الموسم. مررنا بلحظات صعبة، وفيها نضجنا أكثر".

وتابع إنزاجي "قدمنا جهدا جنونيا وبفضله ذهبنا إلى إسطنبول. في الفترة الماضية لم أتمكن من تقدير ما حققناه بسبب ضيق الوقت، ولكن الآن، لقد فزنا بالكأس ونلعب نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل "سنقاتل بكل قوتنا، وستكون معركة الوسط بالغة الأهمية. نحتاج للأقدام والعقول والقلوب. القدم للركض، والعقل يحتاج إلى الصفاء، والقلب لإيجاد الطاقة حين تعتقد أنك لا تملكها".

وأكمل "نعرف أن لدينا فرصة لدخول التاريخ، ونعرف أنها ستكون صعبة ولكننا سنحاول معا. نحن هادئون، والضغط يرتفع باقتراب موعد المباراة. لا أنسى مبارياتنا خارج الأرض أمام فيكتوريا بلزن وبرشلونة وبورتو وبنفيكا، والفضل هنا للاعبين، ثم الجماهير على الجهد الإضافي".

واستمر إنزاجي قائلا: "أنا محظوظ بامتلاك مجموعة من الرجال الذين لن أبادلهم بأحد. نعرف قوة مانشستر سيتي وقوة إرلينج هالاند. لقد حضرنا لكل شيء، ويجب أن يكون إنتر بأكمله جيدا لتحجيم سيتي".

وعن إمكانية الوصول لركلات الجزاء قال: "تدربنا عليها بالفعل خلال العام، وسنتدرب عليها اليوم أيضا".

أما عن خسارة مواطنيه روما وفيورنتينا في نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري المؤتمر، وما يمثله إنتر من أحلام الكرة الإيطالية الآن قال: "هذا طبيعي. الفوز سيكون هاما لكل الكرة الإيطالية. أشعر بالأسف حيال روما وفيورنتينا، فقد لعبا جيدا".

وأوضح "منذ زمن لم تصل الأندية الإيطالية إلى أي نهائي أوروبي، والآن وصلنا إلى 3 نهائيات في نفس الموسم وهو إنجاز كبير للكرة الإيطالية".

وعن حالة هنريك مخيتاريان أوضح "غدا سنقيمها، فهو لا يمكنه أن يصل إلى 100% اليوم".

وأخيرا عن التعامل النفسي مع اللاعبين قال: "أنا محظوظ بتدريب هؤلاء اللاعبين الذين يعرفون كيف تُلعب مثل هذه المباريات، فقد لعبوا عدة مباريات كبيرة".

واختتم "لدينا الآن أبطال للعالم ولأوروبا، وبالتأكيد سنكون في قمة تركيزنا وسندير التفاصيل جيدا لأنها تصنع الفارق في هذه المباريات".

وفاز منتخب إيطاليا بيورو 2020 قبل عامين، كما فاز منتخب الأرجنتين وتحديدا مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز بكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يونيو على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل عبر الإقصائيات على حساب لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو ثم بنفيكا وأخيرا غريمه وجاره ميلان.