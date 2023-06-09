مؤتمر نهائي أوروبا - دي بروين: علاقتي مع هالاند؟ أنا سعيد مع زوجتي

أطلق كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي تصريحا ساخرا ردا على سؤال بخصوص علاقته مع زميله المهاجم إرلينج هالاند.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر، والذي جاء كالتالي..

الأجواء داخل المعسكر

تواجدت هنا لوقت طويل. قضيت 8 سنوات في هذا النادي وأنا سعيد بهم. لدينا الكثير من اللحظات الرائعة، ونافسنا على هذا اللقب من قبل ولم نتمكن من الفوز به. هذه هي الملحوظة الوحيدة التي يمكن للناس توجيهها إلينا.

حافظنا على الاستمرارية وكنا جيدين في هذه البطولة. نحتاج لإيجاد طريقنا من أجل الفوز بلقبنا الأول. هذا سيكون كبيرا للاعبين والنادي والجماهير.

سيموني إنزاجي مدرب إنتر قال إن سيتي هو الأفضل في أوروبا

أشكره. نحن نعمل بكل جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا. تمكننا من الفوز بالكثير من المباريات والألقاب المحلية، والكل يعرف كيف نلعب هجوميا ودفاعيا. سنحاول فعل الأمر ذاته غدا.

التفاهم مع هالاند.. هل كان حبا من النظرة الأولى؟

لا.. أنا سعيد مع زوجتي! إنه شيء لا يمكنني تفسيره، حين تملك شعورا متبادلا مع لاعب وتفهم ماذا يريد. لقد جرت الأمور بشكل جيد للغاية، فهو يسجل بمعدلات مذهلة، وهذا جعل استقراره وتأقلمه أسهل. حتى في المباريات الأخيرة كان مهما بطرق مختلفة، وأتمنى أن يواصل فعل ما يفعله غدا.

أي مباراة تتوقعها غدا؟

نفهم إنتر، فهو فريق مترابط ويلعب بطريقة 5-3-2 وبثنائي هجومي يمكنه السيطرة على الكرة، ولديهم من يمكنه الاختراق من الوسط. إنتر يدافع بشكل جيد ولا نتوقع مباراة مفتوحة، فهذا لا يحدث كثيرا في النهائيات. يجب ألا نتوتر بسرعة، ربما لن نحظى بالكثير من الفرص المبكرة، وعلينا وقتها أن نلعب بطريقتنا لإيجاد الثغرات.

الفوز بدوري أبطال أوروبا حلم أم هوس؟

ربما هو كلاهما معا. كل لاعب محترف يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، سواء مع فريقه أو على المستوى الفردي. إنه أحد أكبر الأشياء التي مكنك فعلها كلاعب.

ماذا اختلف عن نهائي 2021؟

يمكنني الإجابة غدا. لقد خسرنا قبل عامين وهذا يحدث. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية وعلينا تقبل ذلك. لا يمكنني فقط أخذ اللحظات الجيدة من مسيرتي ونسيان اللحظات السيئة. لحسن الحظ لدينا فرصة أخرى لإثبات قدرتنا على الفوز بالمسابقة، يمكننا أخذ الأمر من هذا المنظور.

كم بقى من الطاقة لديكم؟

الكل يملك ما يكفي منها للغد. على الصعيد البدني نحن لائقون طوال العام، أما الجانب الذهني فيختلف. إذا كنت في حالة جيدة يمكنك اللعب كل 3 أو 4 أيام، ولكن ذهنيا تحتاج إلى الراحة. لا أرى أي مشاكل بخصوص الغد. الحافز والطاقة حاضران مع الطرفين.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يونيو على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل عبر الإقصائيات على حساب لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو ثم بنفيكا وأخيرا غريمه وجاره ميلان.