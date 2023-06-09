الاتحاد يكتفي بالتعادل مع البنك الأهلي ويرفض الانتصار للمباراة السادسة على التوالي

فشل نادي الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز في مسابقة الدوري للمباراة السادسة على التوالي.

وتعادل الاتحاد مع البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

الاتحاد حقق التعادل الخامس خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

في المقابل حقق البنك الأهلي التعادل رقم 11 خلال منافسات الموسم الحالي من المسابقة.

الاتحاد فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات خاضها في مسابقة الدوري.

وجاء آخر انتصار للاتحاد السكندري في مسابقة الدوري على حساب سموحة بنتيجة 3-1 في 14 أبريل الماضي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز 11 ليخطو خطوة جديدة نحو البقاء.

وصف المباراة

حاول الاتحاد التسجيل مبكرا عن طريق كرة ساقطة من محمود عبد العزيز إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع البنك الأهلي محمود الجزار عن مناطق الخطورة.

وسدد أحمد عادل لاعب الاتحاد من خارج منطقة الجزاء تسديدة قوية أمسك بها محمد أبو جبل من يسار مرماه على مرتين.

وجاء رد البنك الأهلي عن طريق عرضية من إسلام جابر إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الاتحاد فوصلت إلى إسحاق يعقوب على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليسرى أمسك بها مهدي سليمان من أعلى يمين مرماه.

وسدد محمد هلال لاعب البنك الأهلي تسديدة قوية سقطت من أيدي الحارس مهدي سليمان ولكنها وصلت لحوزة دفاعات الاتحاد.

وحاول الاتحاد مجددا عن طريق مابولولو الذي سدد من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وأرسل هشام صلاح لاعب الاتحاد عرضية من جهة اليمين سقطت بغرابة من أيدي ابو جبل ثم أبعدها إسلام جابر إلى ركنية.

وأرسل كرة عرضية من باسم مرسي لاعب البنك الأهلي من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت دون خطورة لعدم وجود متابع.

وشهدت الدقائق الأخيرة إنقاذ رائع من محمود علاء مدافع الاتحاد الذي أبعد الكرة بكعب القدم في الوقت القاتل.

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