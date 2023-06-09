الشحات: إياب نهائي إفريقيا سيكون أصعب على الوداد.. والجمهور حافز لنا

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

حسين الشحات

أوضح حسين الشحات لاعب الأهلي أن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد ستكون أصعب الفريق المغربي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة.

وقال حسين الشحات في تصريحات صحفية: "الشوط الأول في القاهرة انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 2-1، وسنواصل ما بدأناه خلال الشوط الثاني في المغرب وسنحاول الفوز".

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وأضاف "مارسيل كولر المدير الفني أخبرنا أنه علينا أن نرفع رؤوسنا لأننا متقدمين في النتيجة، ونواصل من أجل تحقيق اللقب".

وأكمل "المباراة صعبة على الفريقين وليس الأهلي فقط، نحن متفوقين وسنلعب على ذلك ولا نخاف من شيء، وسنلعب على الفوز بالمباراة، اللقاء سيكون أصعب على الوداد الذي يتوجب عليه التسجيل".

وأتم "ضغط جمهور الوداد سيكون حافزا لنا، جئنا هنا من قبل وتعادلنا سلبيا مع الرجاء".

وصنع الشحات ثنائية الأهلي في لقاء الذهاب والتي سجلها بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائب عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.

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