مؤتمر نهائي أوروبا - تشالهان أوجلو: سنُظهر قوتنا أمام مانشستر سيتي

شدد التركي تشالهان أوجلو لاعب إن إنتر ميلان أن فريقه سيظهر بشكل قوي خلال مواجهة مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يونيو على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

وقال تشالهان أوجلو في مؤتمر صحفي: "أولا وقبل كل شيء، أنا سعيد وفخور بلعب هذا النهائي في بلدي، وأنا متأكد من أنهم سيدعمونني وآمل أن أتمكن من رفع هذه الكأس في تركيا. نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، مانشستر سيتي قوي جدا، لكننا سنقدم أفض ما لدينا".

وشدد اللاعب التركي "سنظهر قوتنا وجودتنا، لكن من الواضح أنهم سيكونون مستعدين أيضا. أنت تعرف أفضل مني أن بيب (جوارديولا) يحلل الفريق المنافس جيدا. آمل أن أسجل، لكن الشيء المهم هو الفوز".

"وواصل أعتقد أنها ستكون مباراة خاصة جدا بالنسبة لي، اللعب في اسطنبول سيكون شيئا مختلفا. أريد أن أقدم كل ما لدي، سنفعل ذلك جميعا على أرض الملعب غدا. أعرف أن الشعب التركي معي".

وتابع "يجب ألا نخاف، إنهم جيدون جدا ولا يزال يتعين علينا أن نظهر لهم ما نحن عليه. لعبنا دائما بشكل جيد في دوري الأبطال".

وعن ألكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وصاحب الأصول التركية: "ما هو مختلف هو أنني ألعب لتركيا، هو لألمانيا. بالنسبة لشعبنا، سيكون من المهم إذا فزت، فأنا اللاعب التركي الوحيد في السباق".

واختتم "ستكون مباراة رائعة ومن الرائع أن أكون هنا. الليلة الماضية كان آخر شيء فكرت فيه هو رفع هذا الكأس".

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل عبر الإقصائيات على حساب لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو ثم بنفيكا وأخيرا غريمه وجاره ميلان.