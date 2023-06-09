مؤتمر نهائي أوروبا - جوارديولا: سر نجاحي؟ ميسي سابقا.. والآن هالاند

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في المؤتمر الصحفي عن دروس الماضي وأسرار نجاحه وضغط كونه المرشح الأبرز، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي.

حلم أم هوس؟

بالتأكيد هو حلم. تحقيق الإنجازات يتطلب الكمية الصحيحة من الهوس والرغبة. الهوس هنا كلمة إيجابية، فهو حلمنا جميعا.

سيتي المرشح الأكبر.. كيف يحافظ على التركيز؟

نعرف أهمية البطولة، ولا يمكنني السيطرة على آراء الناس، ولكن فقط يمكنني التركيز على ما يجب أن نفعله. شاهدت العديد من مباريات إنتر لملاحظة ما يفعلونه، وفي النهاية هي مباراة كرة قدم. الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل خلال 95 دقيقة تقريبا سيفوز.

تاريخيا، إنتر أكبر منا، وهذا لا يهم. المهم هو أن نقدم أفضل أداء ممكن غدا في العاشرة مساء بتوقيت اسطنبول.

هل تراجع هالاند تهديفيا؟

أنا لست هنا لمناقشة معدل تسجيل هالاند. إذا كان لديك شكوك بشأنه فأنت الشخص الوحيد. ليس لدي أي شكوك، وغدا سيكون جاهزا لمساعدتنا على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

أنت مصدر إلهام للشباب العرب الذين يريدون التدريب.. فما هي أسس نجاحك؟

امتلاك لاعبين جيدين. كان لدي ليونيل ميسي في الماضي، والآن أملك هالاند. هذا هو نجاحي. أنا لست أمزح. اجعلهم يشعرون أنهم غير قادرين على فعل شيء وحدهم، وأننا نشكل فريقا قويا معا. لدينا فكرة واحدة، من يتبعني سيكون هنا، ومن لا يفعل لن يتواجد معنا. كل مدرب ناجح يملك مؤسسة قوية ولاعبين جيدين، فالمدرب لا يسجل الأهداف أبدا.

دروس من 2021

أود أن أخبركم بها ولكني لا أعرف. إنها مباراة مختلفة بعد عامين بلاعبين مختلفين. خططنا للعب مباراة جيدة ضد تشيلسي ولم تسر الأمور كما أردنا. الناس قالوا إن قراري كان خاطئا. لدي خطة للغد، وإذا نجحنا ستكون جيدة. نحن مستعدين لتقديم كل شيء، ونحترم الخصم.

التوازن بين الخطة وحرية الإبداع

اتباع الخطة يمنحك التوازن، في لحظات معينة عليك الرجوع للخطة لأجل الأمان. هناك لحظات تصبح الأمور فيها جنونية، إذا كانت الأمور تسير بشكل سيئ يجب أن نزيد المهاجمين، والعكس إذا كنا ندافع عن شيء في الدقائق الأخيرة. هناك لحظات لا وجود للتكتيك بها، بل الرغبة فقط، وهذا يعتمد على المباراة نفسها. إنتر من سادة الدفاع وبالتالي يجب أن نتحلى بالصبر.

الجزء الأهم أننا نظن أنفسنا خاسرين حين تكون النتيجة 0-0، نحن لسنا خاسرين في هذا الوضع. الفرق الإيطالية يظنون أنهم فائزين بنفس النتيجة. علينا التحلي بالاستقرار والهدوء في كل الحالات.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يونيو على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول في تركيا.

ويخوض مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد خسارة نسخة 2021 أمام تشيلسي.

فيما يلعب إنتر ميلان النهائي السادس في تاريخه، والأول له منذ 2010، ويبحث عن لقبه الرابع.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل عبر الإقصائيات على حساب لايبزج وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

فيما تأهل إنتر على حساب بورتو ثم بنفيكا وأخيرا غريمه وجاره ميلان.

ويلعب بيب جوارديولا نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث فاز به مرتين مع برشلونة في 2009 و2011، وخسره مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي في 2021.