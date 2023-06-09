تقرير: رئيس أهلي جدة يجتمع بـ مورينيو خلال ساعات

يخطط نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

ويتولى بيتسو موسيماني مهمة تدريب أهلي جدة في الوقت الحالي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن وليد معاذ رئيس أهلي جدة سيعقد اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة بالبرتغالي جوزيه مورينيو في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت التقارير أن معاذ سيحاول إقناع مورينيو بمشروع الأهلي العائد إلى دوري المحترفين السعودي.

وقاد موسيماني أهلي جدة للفوز بدوري يلو (دوري الدرجة الأولى) والعودة لدوري المحترفين مجددا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع مورينيو خلفا لكريستوف جالتييه في الصيف المقبل.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت في وقت سابق أن مورينيو أحد المرشحين للعمل في سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الفرنسي يرغب في التعاقد مع مورينيو وأن الثنائي سيكون على وفاق في التعامل.

مورينو يتولى تدريب روما منذ صيف 2021 وقاد ذئاب العاصمة خلال 110 مباراة، فاز في 55 وتعادل في 24 وخسر 31 مباراة.

وتُوج مورينيو مع روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وحصل على وصافة النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي بعد السخارة من إشبيلية.

ويملك صاحب الـ 60 عاما مسيرة تدريبية قوية مع أندية بورتو وتشيلسي وغنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنام قبل الاستقرار في روما.