غنام محمد: هكذا علمت بانضمامي لمنتخب مصر.. وعلي ماهر غيّر الكثير بي

كشف غنام محمد لاعب وسط فيوتشر والمنضم حديثا لمنتخب مصر ما يود قوله لـ محمد صلاح وتأثير علي ماهر المدير الفني عليه.

وانضم غنام لقائمة مصر التي تستعد لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا، وكذلك لقاء جنوب السودان الودي.

وقال لاعب فيوتشر عبر أون تايم سبورتس: "علمت بخبر انضمامي لمنتخب مصر عن طريقي والدتي ولم أصدقها في البداية، ثم تأكدت من الأخبار المتداولة".

وأضاف "لم يتواصل معي أحد من منتخب مصر قبل ذلك".

وأشاد بتأثير علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر قائلا: "علي ماهر ساهم في تغيير الكثير بي داخل وخارج الملعب وله فضل كبير عليّ، يفضل تدرج الكرة من الدفاع ويفضل الكرة الهجومية، وداخل المباراة هناك التزام شديد ولا تقتصر أدوارنا على الجزء الدفاعي ويريد من الجميع التسجيل".

وواصل "مثلي الأعلى محليا محمد شوقي، وعالميا بول بوجبا".

وعما يود قوله لمحمد صلاح قائد المنتخب أجاب: "انتظرت لحظة اللعب بجوار محمد صلاح منذ زمن طويل في منتخب مصر، وأريد أن اسأله عن تفكيره وكيف استطاع الوصول لهذه المكانة".

وأتم عن طموحه مع فيوتشر: "نركز على تحقيق لقب كأس الرابطة، ونريد إنهاء الموسم في الدوري بأفضل شكل، ومن ثم سنسعى لبدء مشوارنا الإفريقي".

"اللحظة دي كنت مستنيها من وأنا صغير" 🙏.. رسالة غنام محمد لمحمد صلاح بعد انضمامه لمنتخب مصر للمرة الأولى👇#أسبوع_كورة pic.twitter.com/mWBpZI12fQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2023

لاعب الوسط البالغ 26 عاما توج من قبل بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019 تحت قيادة شوقي غريب.

وشارك غنام الموسم الجاري في 32 مباراة بالدوري المصري والكونفدرالية سجل 2 وصنع 1.

لاعب الوسط المدافع تدرج في صفوف شباب الأهلي ثم انضم إلى الجونة والإنتاج الحربي وفي 2021 ارتدى قميص فيوتشر.