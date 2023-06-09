صحيفة عكاظ: إصابة حجازي بقطع كامل في رباط الركبة

يبدو أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تعرض لإصابة بالغة في رباط الركبة.

وغاب حجازي عن آخر مباريات اتحاد جدة أمام الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الفحوصات المبدئية لـ أحمد حجازي أثبتت إصابته بقطع كامل في رباط الركبة.

وأوضحت التقارير أن حجازي سيجري فحوصات نهائية للتأكد قبل الخضوع لعملية جراحية".

وتعرض حجازي للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

صحيفة "الجزيرة" السعودية، ذكرت في وقت سابق أن التقارير الطبية ستحدد مستقبل أحمد حجازي مع الاتحاد.

وأوضحت التقارير أن حجازي قائد اتحاد جدة يعاني من إصابة في الركبة قد تجبر النادي على التعاقد مع مدافع جديد بدلا منه.

أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تواجد ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.

حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.